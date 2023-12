Mercati in rialzo: DAX su nuovi massimi, FTSE MIB sopra 30 mila punti

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono nuove indicazioni sul fronte macroeconomico e guardano alle. Sul fronte macroeconomico, stamattina è emerso che ina ottobre gli ordini all'industria hanno segnato una variazione di -3,7% m/m, contro +0,2% previsto e +0,7% precedente, con il forte calo che è stato causato dalla flessione di macchinari e attrezzature (-13,5% m/m).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,078. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,65%.Avanza di poco lo, che si porta a +175 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,00%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27% con il DAX che segna nuovi massimi storici, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,47%, e composta, che cresce di un modesto +0,49%.Buon aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,64%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.233 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,2%); poco sopra la parità il(+0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,62%. In luce, con un ampio progresso del 2,54%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,4%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,00%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,79%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.di Milano,(+3,59%),(+2,65%),(+2,64%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,98%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.