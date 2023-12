Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.565 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,21%); senza direzione l'(-0,17%).Gli investitori guardano alle prossime riunioni delle banche centrali e scommettono su un taglio dei tassi da parte di Fed e BCE, che si riuniranno la prossima settimana.Sul fronte macroeconomico, i dati sull' occupazione del settore privato hanno evidenziato che a novembre il mercato del lavoro cresce , ma meno delle attese. Il deficit della bilancia commerciale a ottobre è aumentato del 5,1% a 64,3 miliardi di dollari.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,91%),(+0,68%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,15%) e(-0,54%).Tra i(+4,91%),(+1,53%),(+1,41%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+7,16%),(+4,91%),(+4,88%) e(+4,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,57%.Sensibili perdite per, in calo del 3,83%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,94%.