Cloudia Research verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 20 dicembre, con il debutto nei giorni successivi.è Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI Innovativa fondata a Milano nel 2016 operante, principalmente in Italia, nel settore dellacon un'(Enterprise Resource Planning) e un focus crescente sulle tecnologie abilitanti come il Cloud e l'AI.Cloudia Research opera attraverso. La sede di Milano ospita gli uffici direzionali, il team delle risorse umane, gli uffici di comunicazione e amministrativi. Sia la sede di Milano che quella di Messina rappresentano sedi operative per i tecnici. A Messina ha sede anche l'hub di formazione "", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, che introduce laureati e laureandi al mondo della consulenza informatica.Il, nominato dall'assemblea in data 4 dicembre 2023 è composto da 5 membri: Marcantonio Angelo Merafina (Presidente e Amministratore Delegato), Emanuele Angelo Bottelli (Amministratore con deleghe), Rocco Alvaro (Amministratore con deleghe), Maria Cristina Murelli (Amministratore indipendente), Giuseppe Puttini (Amministratore indipendente). L'efficacia dell'entrata in carica degli Amministratori indipendenti è sospensivamente condizionata all'ammissione alle negoziazioni.Prima dell'ammissione, ilè controllata al 100% da Marcantonio Angelo Merafina.Cloudia Research segnala che sono presenti 112.500(3 voti per ciascuna azione ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili, in ogni caso fino ad un massimo di 10 voti per ogni azione),alle negoziazioni, di titolarità di Marcantonio Angelo Merafina, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto.