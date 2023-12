Germania, Intesa: nessuna ripresa in vista per l'industria

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Una"è". Lo affermano gli economisti della Direzione Studi e Ricerche di, dopo che stamattina è emerso che la produzione industriale è scesa di -0,4% m/m a ottobre 2023, registrando così il quinto calo consecutivo a dispetto di attese di un aumento (consenso: +0,2% m/m); nel mese precedente la flessione è stata di -1,3% m/m (rivisto al rialzo di un decimo).Rispetto a un anno fa, l'output risulta in calo di -3,5%, mentre rispetto ai livelli pre-Covid risulta ancora inferiore di -8,8%. Inoltre, la produzione nelè diminuita di -0,5% m/m, l'output nelleè calato di -2,2% m/m, mentre l'è tornata a crescere (+7,1% m/m).Gli economisti evidenziano anche che, nel complesso, leiniziano a mostrare i primi timidi segnali di attenuazione della contrazione nel manifatturiero. Alle difficoltà del manifatturiero si aggiunge la profonda crisi dell', innescata dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, e dei tassi di interesse."A causa del contesto descritto sinora, ci aspettiamo una contrazione del PIL di -0,2% t/t nel 4° trimestre dopo la quasi stagnazione (-0,1% t/t) registrata durante l'estate ma il grado d'incertezza resta elevato - si legge nella ricerca - Le nostre proiezioni trimestrali sono compatibili con una contrazione del PIL di -0,2% in media annua nel 2023; non ci aspettiamo una forte ripresa nel prossimo anno: con un'industria così in difficoltà e una serie di altri problemi economici irrisolti, ma urgenti,".