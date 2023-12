Boeing nomina Stephanie Pope come Chief Operating Officer

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella produzione di aerei, ha annunciato cheassumerà la carica di. In questa nuova posizione, a partire dal 1° gennaio 2024, Pope riferirà al president e chief executive officer Dave Calhoun.Pope, dopo una lunga carriera interna. In qualità di COO di Boeing, Pope supervisionerà le prestazioni delle tre business unit dell'azienda con la responsabilità di promuovere l'eccellenza della catena di fornitura, della qualità, della produzione e dell'ingegneria in tutta l'azienda."Stephanie porta con sé in questo ruolo una, oltre a un comprovato record di prestazioni nelle nostre unità aziendali commerciali, di difesa e di servizi - ha affermato Calhoun - Il prossimo anno sarà un anno di transizione significativo per le nostre prestazioni mentre continuiamo a ripristinare la nostra forza operativa e finanziaria; e Stephanie ci aiuterà a promuovere la stabilità e la prevedibilità necessarie per garantire il rispetto degli impegni con clienti, dipendenti, autorità normative, investitori e altre parti interessate".Ildi Pope alla guida di Boeing Global Services sarà