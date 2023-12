Brilla Cigna, mercato premia buyback

Cigna Group

Cigna Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 16,92% sui valori precedenti.A dare linfa contribuisce la notizia che il board della compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha approvato un aumento complessivo di 10 miliardi di dollari nell'autorizzazione al riacquisto incrementale di azioni , portando il buyback totale a 11,3 miliardi di dollari. La società intende utilizzare la maggior parte del suo flusso di cassa discrezionale per il riacquisto di azioni nel 2024.Del tutto ignorata, invece, l'interruzione di negoziare l'acquisizione della rivale Humana, dopo che le società non sono riuscite ad accordarsi sul prezzo.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,48%, rispetto a +0,37% dell').Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 294,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 306,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 287,1.