Seduta cauta a New York

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 36.338 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.611 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,6%); in lieve ribasso l'(-0,34%).Gli investitori guardano alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e, soprattutto, alle parole del presidente Jerome Powell per capire quando la banca centrale americana inizierà ad ammorbidire la politica monetaria. Intanto scommettono che nel 2024 i tassi verranno tagliati.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,89%),(+0,72%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,45%.Tra i(+4,12%),(+2,72%),(+2,35%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.scende dell'1,79%.Calo deciso per, che segna un -1,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.(+8,30%),(+6,79%),(+6,48%) e(+5,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,45%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,17%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,68%.