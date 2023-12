Vianini, assemblea approva aumento capitale da 60 milioni

Vianini

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria diha deliberato di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie di Vianini e la conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, e di aumentare il capitale sociale a pagamento fino a massimi 60 milioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Vianini, da offrire in opzione agli aventi diritto.L'Assemblea - si legge in una nota - ha deliberato, inoltre, di conferire al Cda ogni più ampio potere per definire le modalità, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale.Si stima che l'offerta in opzione delle azioni Vianini di nuova emissione possa essere avviata entro la fine del mese di dicembre 2023.