Deodato.Gallery, partnership con Langosteria per allestimento ristorante

Deodato.Gallery

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato una, gruppo di fine dining guidato da Enrico Buonocore.Langosteria ha- Milano con quattro ristoranti, Parigi, la baia di Paraggi a Portofino e la terrazza sulle piste del Corviglia a St. Moritz - oltre a prossime aperture previste a Londra nel 2024 presso The OWO e a Miami, all'interno del The Raleigh Hotel, nel 2026.Deodato.Gallery, che tra le sue sedi conta anche una galleria a St. Moritz,per dare vita a una nuova esperienza di fruizione dell'arte nel contesto del fine dining."Mi è sempre piaciuto dire che non vendiamo opere d'arte, piuttosto regaliamo storie - ha commentato il- I collezionisti scelgono di viverle poi nei loro ambienti. Con Langosteria condividiamo la passione per lo storytelling e la concretezza di renderlo esperienza".