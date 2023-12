Wall Street positiva. Al via il FOMC

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

sanitario

energia

Walgreens Boots Alliance

American Express

Salesforce

IBM

Intel

Chevron

Dow

Verizon Communication

Fortinet

Seagen

Broadcom

Sirius XM Radio

Lucid

Enphase Energy

Moderna

AirBnb

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, dopo il dato di novembre sui prezzi al consumo in rallentamento, nel mese di novembre, ma meno delle aspettative, che contribuirà alla scelta della Fed, sui tassi, domani. I mercati attendono le parole di Jerome Powell per capire la direzione della politica monetaria della banca centrale americana, nel 2024.Ilsta mettendo a segno un +0,32%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.631 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,39%); pressoché invariato l'(+0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,60%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,79%.del Dow Jones,(+1,46%),(+1,26%),(+1,22%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,44%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,31%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.(+3,67%),(+3,26%),(+3,13%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%.