Banca Valsabbina, cartolarizzazione di mutui residenziali da 125 milioni di euro

Banco BPM

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, haprivata derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche per un valore nominale pari a circa. Il label "STS" attesta la conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione stabiliti dalla legislazione europea in materia di cartolarizzazioni.L'operazione,(Gruppo) in qualità di Arranger, è stata finalizzata mediante una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99, la quale ha finanziato l'acquisto dei crediti attraverso l'emissione di due classi di titoli ABS.ha ricoperto il ruolo di Senior Noteholder e Account Bank sottoscrivendo la Classe Senior nella sua interezza. Banca Valsabbina, in qualità di Servicer e Junior Noteholder, ha sottoscritto l'intera Classe Junior.è intervenuta nel ruolo di SPV Provider, Corporate Servicer, Rappresentante dei Noteholders e Calculation Agent."Da oltre un decennio Banca Valsabbina si avvale di operazioni pubbliche di finanza strutturata come fonte alternativa di funding, contribuendo così alla crescita sostenibile della raccolta e degli impieghi destinati alle famiglie e alle PMI presenti nei nostri territori di elezione - ha commentato, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina - Questa operazione si inserisce nel particolare contesto di mercato in cui stiamo operando, nel quale risulta ancora più, in particolare caratterizzate da un profilo temporale di medio-lungo termine".