EdiliziAcrobatica ottiene rating ESG "low risk" da Morningstar Sustainalytics

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha ottenuto nel 2023 un aggiornamento del proprio rating di rischio ESG assegnato dacon uno, che rientra nella. Con questo rating, la società leader nella ricerca, valutazione e analisi ESG ha valutato che EdiliziAcrobatica ha un basso rischio di subire impatti finanziari rilevanti a causa di fattori ESG.Il nuovo rating di rischio ESG di Acrobatica rappresenta unrispetto allo score di 19,1 del 2022 (scala da 100 a 0). Il nuovo rating di Morningstar Sustainalytics colloca AcrobaticA nel 6° percentile complessivo rispetto all'universo globale di Sustainalytics, composto da oltre 15.700 aziende."Siamo- ha commentatodi EdiliziAcrobatica - che è il frutto di un lavoro di Gruppo iniziato nel 2019 e che rimane una delle nostre massime priorità; il nostro impegno alla sostenibilità ci ha portato alla redazione del nostro primo ESG report sul 2021 e del secondo sul 2022, con il quale abbiamo potuto divulgare ufficialmente le informazioni relative alla Corporate Governance e al Comitato ESG, all'ambiente e alle nostre persone. Siamo molto contenti che Morningstar Sustainalytics, che ormai da due anni fa la valutazione delle nostre performance ESG, abbia riconosciuto gli sforzi messi in campo a livello di Gruppo".