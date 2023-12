Bancomat, accordo per interoperabilità pagamenti mobile con SIBS e Bizum

(Teleborsa) -(MB WAY, Portogallo) e(Spagna), società leader nei servizi di pagamento mobile nei rispettivi mercati, hanno firmato una. L'accordo ha lo scopo di consentire agli utenti delle società di effettuare pagamenti istantanei semplici, convenienti e sicuri nei paesi utilizzando il proprio cellulare, si legge in una nota.L'obiettivo dell'accordo è quello di creare una connessione diretta tra le tre principali soluzioni di pagamento mobile riconosciute dai clienti nei rispettivi paesi, aprendo un dialogo per sviluppare future soluzioni di pagamento europee nelle fasi successive e, consentendo l'interoperabilità tra le soluzioni di pagamento attualmente esistenti, e al contempo, sfruttando gli standard di pagamento istantaneo SEPA e le migliori soluzioni di pagamento mobile"Grazie a questo accordo possiamo annunciare con orgoglio cheverso l'interoperabilità europea e, nello specifico, è in grado di consentire ai clienti italiani di effettuare un P2P con clienti spagnoli e portoghesi - ha commentato- Riteniamo che questa sia la strada giusta per creare una vera rete alternativa paneuropea, al fine di aumentare le transazioni e l'utilizzo di SCT-INST".