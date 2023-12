Mercati europei positivi dopo la BCE, Milano zavorrata dalle banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha lasciato invariati i tassi di interesse, come previsto, e segnalato la fine anticipata dei reinvestimenti in ambito PEPP. ". In mezzo al processo di rialzo dei tassi e di taglio dei tassi, c'è un plateau, in cui lasciare i tassi invariati", ha detto la presidentenella conferenza stampa che ha seguito l'ultima riunione del 2023 del Consiglio direttivo di Francoforte.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,93%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+3,69%), che raggiunge 72,03 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +166 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con ilche si posiziona al 3,81%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,34%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,73%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.413 punti. Su di giri il(+2,49%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+3,3%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso dell'8,21%. Exploit di, che mostra un rialzo del 5,97%. Su di giri(+4,98%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,55%. Scende, con un ribasso del 6,53%. Crolla, con una flessione del 4,31%. Soffre, che evidenzia una perdita del 4,02%.Tra i(+13,63%),(+11,06%),(+10,70%) e(+9,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,16%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,68%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,48%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.