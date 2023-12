Partecipate statali di gran "peso" in Borsa: capitalizzazione sale a 224 miliardi

Enel

Eni

Banca MPS

Enav

Fincantieri

Leonardo

Italgas

Poste Italiane

Rai Way

Saipem

Snam

STMicroelectronics

Terna

(Teleborsa) -indirettamente circa, attraverso le", attive nel settore energetico, finanziario, delle infrastrutture e della difesa. Al 1° dicembre 2023, infatti, le 13 quotate pubblichedei 740,4 miliardi di tutta la Borsa Italiana, condel listino.E' quanto emerge dalla quinta edizione del “Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2022” realizzato dal, Enel, Eni,. A queste, se ne aggiungono, per strumenti finanziari quotati, con, la percentuale di partecipazione dello Stato (considerando anche Cdp) èEnav (53,3%), Fincantieri (71,3%), Poste Italiane (64,7%), Raiway (65%). Le partecipazioni minori si hanno per Enel (23,6%), STMicroelectronics (28,2%), Terna (29,8%), Eni (32,3%), Leonardo (30,2%), Snam (31,3%).Osservando il trwnd, si nota che, ladelle 13 Partecipate statali è(andamento inferiore al 18,3% di incremento del valore complessivo di Borsa). I, negli ultimi undici mesi, sono stati, nell’ordine, di: Leonardo (+77,3%), Banca MPS (+53,1%), Saipem (+32,8%), Enel (+28,7%); risultati meno positivi per Enav (-17,6%), Raiway (-9,2%), Italgas (-1,8%).Se si calcola la quota detenuta dallo Stato in ognuna delle 13 Partecipate quotate e la capitalizzazione di ciascuna di queste, al 1° dicembre 2023, ilrisulterebbe pari a