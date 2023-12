Powell più colomba ma avverte: "Nessuno canta vittoria". Occhi su BCE

(Teleborsa) - Da falco a colomba in un batter d'ali.ancora una volta i mercati, cherispetto ai futuri "scontati" tagli dei tassi d'interesse. E invece la Fed ne haa partire dalla primavera., ha avvertito Powell nella in conferenza stampa, riferendosi ad uno scenario di atterraggio morbido con bassa inflazione ed un'economia non in recessione, ed ha aggiunto "siamose necessario”.Il Presidente ha poi ammesso "lao vicino al massimo per questo ciclo" e che. Ed ha aggiunto che la Fed è disposta a tagliare i tassi anche se l’economia americana non dovesse precipitare in una recessione nel 2024, in quanto "potrebbe essere solo un segno che l’economia si sta normalizzando e non ha bisogno di politiche restrittive"."Nel complesso, l. È stato un buon momento per i lavoratori per trovare lavoro e ottenere solidi aumenti salariali", ha ricordato Powell, notando che c'è "una crescita dell’occupazione ancora forte, ma che sta tornando a livelli più sostenibili". "L’era di questa frenetica carenza di manodopera è alle nostre spalle", ha aggiunto e"La discesa dell’inflazione senza eccessi di disoccupazione è una buona notizia", ha sottolineato Powell, avvertendo però che ie quindi il Comitato "restando pronto ad ogni evenienza".Ilieri ha mantenuto iper la terza volta consecutiva in una banda di oscillazione, ma il dot plot della Fed, ovvero il grafico che indica le preferenze die banchieri, ha segnalato la, altri quattro nel 2025 e tre nel 2026. I membri del board hanno anche stimato che il tasso di riferimento dovrebbe scendere ad un intervallol'anno prossimo, mentre il tasso mediano è visto al 3,6% nel 2025 ed al 2,9% nel 2026.La riunione del FOMC questa volta, che oggi dirà la sua sulla politica monetaria dell'Eurozona, con una grande differenza: l'economia europea cadrà quasi sicuramente in recessione e. Cosa aspettarsi allora dall'Eurotower?Gran parte degli analisti prospetta che la BCE mantenga un atteggiamento cauto rispetto a futuri tagli dei tassi, come si pensava per Powell, ma così non è stato e l'atteggiamento è sembrato anche più audace del previsto."È probabile che la BCE rimanga cauta riguardo alle prossime mosse e sottolinei i fattori che sta tenendo monitorati, come la crescita dei salari e gli effetti base legati ai prezzi dell'energia", commenta Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income diaggiungendo "le aspettative degli investitori di un taglio dei tassi già a marzo sembrano eccessive, e quindi il significativo calo dei tassi a lungo termine che si è recentemente registrato rimane fragile"."Rimaniamo scettici sul fatto che la BCE taglierà i tassi così presto come il mercato sta prezzando", afferma Konstantin Veit, Portfolio Manager di, ricordando che il mercato ptrezza già sei tagli il prossimo anno a partire da marzo, ma "le prospettive sull'inflazione sottostante rimangono incerte".