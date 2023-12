Milano marcia in positivo, sale TIM e scende DiaSorin

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

STMicroelectronics

Stellantis

Iveco

DiaSorin

Campari

BPER

Banco BPM

Antares Vision

OVS

Technoprobe

Eurogroup Laminations

Brunello Cucinelli

Ascopiave

Reply

Anima Holding

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che continuano a, guardando a quando le banche centrali potrebbero iniziare a tagliare i tassi per la prima volta (nonostante qualche segnale di cautela espresso da Powell e Lagarde che hanno più volte ripetuto come le prossime scelte saranno dipendenti dai dati).Stamattina,- governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE - ha detto che la prossima mossa della banca centrale "dovrebbe essere, salvo sorprese, un taglio".- governatore della Banca d'Estonia e quindi membro del consiglio direttivo della BCE - ha detto che "non c'è motivo di prendere in considerazione né un ulteriore aumento dei tassi di interesse né una riduzione dei tassi di interesse nel prossimo futuro".Sul fronte macroeconomico, i dati dell'indagine PMI di dicembre (realizzata da Hamburg Commercial Bank e S&P Global) indicano una, concludendo un quarto trimestre in cui la produzione è crollata al tasso più rapido in 11 anni, escludendo i primi mesi di pandemia del 2020.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,79%, a 72,14 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +168 punti base, con ilche si posiziona al 3,71%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,44%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.516 punti.In frazionale progresso il(+0,4%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,16% ( presentato da Vivendi ricorso a tribunale per vendita rete). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,85%. In luce, con un ampio progresso del 2,33%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,28% (in attesa del nuovo piano che sarà svelato dopo la chiusura del mercato).scende del 2,81% (dopo la maxi acquisizione del marchio di cognac Courvoisier). Calo deciso per, che segna un -2,43%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,43%),(+4,76%),(+4,40%) e(+3,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,36%.