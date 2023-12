Blazé Milano tra le giovani imprese italiane premiate da Altagamma

(Teleborsa) - Giunge all’ottava edizione ilnato nel 2015 per identificare le aziende emergenti del lusso italiano e in particolare per valorizzare lo slancio imprenditoriale di chi ha costruito una giovane impresa e ha le caratteristiche per divenire in futuro un marchio eccellente del Made in Italy. Dalle lampade intelligenti per il benessere psico-fisico al luxury hotel nel cuore delle Alpi a 1.800 metri; dall’eccellenza degli yacht calabresi ai materiali per bioedilizia ricavati dagli scarti di lavorazione del riso fino ai nuovi talenti nella moda, nella gioielleria e nell’alimentare. Leriflettono la trasversalità dell’alto di gamma italiano e i premiati rappresentano i potenziali futuri champion della Fondazione.In quest’ultima edizione,"Sono ben 55 le imprese che in otto anni il Premio Giovani Imprese ha coinvolto e supportato, grazie ai nostri Partner, con servizi di mentorship, comunicazione, consulenza strategica e manageriale. Di queste circa il 50% sono imprese al femminile con co-fondatrici o CEO donne", commenta. "Altagamma prosegue il percorso di affiancamento ai futuri protagonisti dell’alto di gamma italiano creando ove possibile un dialogo fra queste imprese e i Soci Altagamma più affermati. Oggi il nostro comparto è alle prese con nuove logiche e sfide globali complesse, che devono essere affrontate con gli strumenti adeguati".Le imprese vincitricie contestualmente avranno la possibilità di partecipare a momenti esclusivi di formazione, networking, business strategy e consulenza grazie ad Altagamma e ai Partner del Premio – Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management – per supportarle nella crescita. Altagamma inoltre intende creare ove possibile un rapporto Mentor-Protégé fra brand Soci e Giovani Imprese all’insegna di un dialogo che beneficia entrambi.