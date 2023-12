Cloudia Research raccoglie 4 milioni. Debutto su EGM il 22 dicembre

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (EnterpriseResource Planning), sbarcherà il 22 dicembre su Euronext Growth Milan (EGM) dopo averdi euro (inclusivi dell'over-allotment. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato definito in 1,90 euro per azione (estremo massimo del range di prezzo definito), per unadi mercato corrispondente pari adi euro (112.500 azioni a voto plurimo, in capo al socio di riferimento, non sono computate ai fini di tale valorizzazione)."Siamodi aver raggiunto questo traguardo e di aver suscitato un così solido interesse da parte di investitori italiani ed esteri - ha commentato l'- Il nostro mercato di riferimento presenta un potenziale di crescita straordinario, ancor più alla luce della recentissima introduzione di soluzioni di AI generativa all'interno delle software suite di vasto utilizzo"."I proceeds rinvenienti dall'IPO ci consentiranno di accelerare la realizzazione dei nostri ambiziosi obiettivi strategici - ha aggiunto - Questi obiettivi comprendono un ampio ventaglio di iniziative: l'all'avanguardia nel nostro portafoglio, l'nell'ambito della software selection e soprattutto la creazione di una nuova filiale e di una seconda "Academy" a Valencia, in Spagna. Questi sforzi strategici, uniti alla solida efficienza della nostra organizzazione e al costante impegno per l'innovazione, miglioreranno significativamente la nostra capacità di soddisfare le ambiziose aspettative di tutti i nostri stakeholder".