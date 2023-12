Fiscalità internazionale, bozza Dlgs: salta vincolo nuovo datore lavoro per rimpatriati

(Teleborsa) - Salta l'obbligo per i lavoratori che beneficiano deldi avere un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale erano impiegati all'estero. È quanto emerge dalla, attuativo delle delega fiscale, che dovrebbe andare domani al Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.Nel nuovo testo si riconosce ilanche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all'estero. Per queste ipotesi il requisito minimo di permanenza all'estero sale da tre a sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia dallo stesso soggetto oppure da un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Il requisito sale da tre a sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto oppure da un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.Nella bozza del decreto legislativo anche lo. Nel suo parere sul dlgs, laaveva chiesto al governo di valutare l'opportunità di riconoscere alle società sportive per i rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1 gennaio 2024, un'agevolazione anche sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto dei regolamenti de minimis. Il governo – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento – ha ritenuto di non poter procedere all'istituzione di una simile agevolazione non essendoci una specifica delega in tal senso.