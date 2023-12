Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini, a Milano corre TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, tranne l'indicazione arrivata dall'indice IFO: il sentiment delle imprese tedesche è calato inaspettatamente a dicembre, con l'indice che si è attestato a 86,4 punti a dicembre, contro gli 87,8 previsti dagli analisti e gli 87,2 di novembre.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. Lieve aumento dell', che sale a 2.023,2 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,81 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +168 punti base, con ilche si posiziona al 3,70%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,32%., si muove sotto la parità il, che scende a 30.289 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 32.342 punti. Leggermente negativo il(-0,58%); come pure, negativo il(-0,76%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,79% (su prospettive di consolidamento nel settore TLC , dopo l'offerta di iliad per unire le attività italiane con Vodafone). Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,41%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,1%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78% (dopo la presentazione del piano industriale al 2027 venerdì scorso a mercati chiusi). Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.di Milano,(+6,15%),(+2,82%),(+2,10%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,22%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,76%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,62%.