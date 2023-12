thyssenkrupp nucera prevede EBIT negativo nel 2024

thyssenkrupp nucera

(Teleborsa) -, azienda tedesca per le tecnologie a idrogeno, ha terminato l'2023 con un aumento deldel 70% arrivando a 652,8 milioni di euro. Il principale motore dell'aumento è stato il business con i sistemi AWE per la produzione di idrogeno verde, le cui vendite sono aumentate di oltre sei volte, passando a 323,2 milioni di euro.L'ammonta a 23,8 milioni di euro (anno precedente: 8,8 milioni di euro), con un miglioramento del margine EBIT dal 2,3% al 3,6%. thyssenkrupp nucera ha più che triplicato il suo, portandolo a 22,5 milioni di euro (anno precedente: 6,0 milioni di euro)."Nell'anno fiscale 2022/2023, abbiamo ulteriormente ampliato la nostra posizione di fornitore leader a livello mondiale di tecnologia di elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno verde - afferma il- Le vendite e gli utili si sono sviluppati in modo molto positivo e ci offrono una buona posizione di partenza per il programma di crescita e l'ulteriore sviluppo dell'azienda. Continueremo a portare avanti la nostra attività e ad adottare e implementare sistematicamente le necessarie misure operative e strategiche".thyssenkrupp nucera prevede una crescita significativa delle vendite nell'intervallo mid-double-digit per ilrispetto allo scorso anno fiscale 2022/2023. Lo slancio di crescita previsto è guidato principalmente dall'esecuzione di progetti precedentemente concordati contrattualmente nell'area AWE.A causa deinecessari per l'attuazione della strategia di crescita e del ridimensionamento del business AWE per il miglioramento sostenibile e a lungo termine della competitività e della redditività, unnell'ordine di mid-double-digit milioni di euro.