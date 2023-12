Wall Street apre in rialzo. Focus su Adobe

Adobe

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in frazionale rialzo per la borsa di Wall Street, dopo la chiusura record di venerdì per il Dow Jones. Sul, è in agenda oggi soltanto l'indice Nahb sul settore immobiliare, mentre sono attesi in settimana i dati sull'inflazione PCE di novembre, la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan e ladel terzo trimestre.Lerestano protagoniste e catalizzatrici dell'attenzione degli investitori. La Federal Reserve ha deciso di tenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, come ampiamente previsto, e prevede ora un taglio dei tassi di interesse di 75 punti base nel 2024. Il presidente della Banca centrale americana, Jeromeha detto che la riduzione cdel costo del denaro "comincia a essere in vista ed è ora un argomento di discussione".Sul fronte societario, focus sul titolodopo che Figma ha annunciato che le due società hanno deciso di rinunciare alla fusione Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 37.327 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.731 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,32%).