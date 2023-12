Cofle, TP ICAP Midcap conferma Buy e TP a 12,8 euro

Cofle

John Deere

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione) e il) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha annunciato unacon un primario produttore internazionale di macchinari nel settore costruzioni, finalizzata allo sviluppo di nuovi supporti per i sedili."A nostro avviso si tratta di un, in linea con la strategia del Gruppo - scrivono gli analisti - Lo sviluppo dei supporti dei sedili riflette la volontà del Gruppo di sfruttare sempre di più il valore dell'abitacolo del veicolo, ambito nel quale vanta una competenza riconosciuta. Inoltre, rivolgersi al mercato delle macchine edili ci sembra naturale poiché è un(veicoli off-road professionali), e clienti Tier 1 di Cofle comeoperano in entrambi i mercati".