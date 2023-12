Tutti positivi i Mercati europei in seduta con pochi spunti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e movimenti contenuti, in un clima che vede l'approssimarsi delle festività natalizie. Indicazioni scarse anche sul, dove l'unico dato del Vecchio Continente è stato quello dell'definitiva dell'per il mese di novembre: la variazione tendenziale è stata confermata a +2,4%, mentre quella congiunturale è stata corretta a -0,6% da -0,5% provvisorio.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,55%. L'continua gli scambi a 2.046,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,93%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,73%.Lomigliora, toccando i +162 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,64%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.453 punti.Effervescente il(+1,76%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,78%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,04 miliardi di euro, in calo del 3,11%, rispetto ai 2,11 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,73 miliardi di azioni, rispetto ai 0,72 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+2,55%),(+2,03%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,87%),(+5,61%),(+5,45%) e(+5,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,58%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,37%. Tentenna, che cede l'1,16%.