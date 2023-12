Wall Street in pausa dopo il rally, balza la costruzione di nuove case

Apple

(Teleborsa) -, con gli investitori che mostrano maggiore cautela dopo il recente rally. Sul fronte macroeconomico, è emerso che inegli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 14,8% a novembre, attestandosi a 1,56 milioni di unità e risultando superiori alle attese degli analisti.Sul fronte della politica monetaria, stamattina la(BoJ) ha confermato i tassi di interesse al -0,10%, mantenendo inalterata anche la sua politica ultra-accomodante e non modificando le misure di controllo della curva dei rendimenti dei titoli di stato nipponici.Tra iha dichiarato che sospenderà le vendite dei suoi smartwatch Serie 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti a partire da questa settimana dopo aver perso una disputa sulla violazione dei brevetti, mentreha detto che la sua divisione Google ha accettato di pagare 700 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da stati e consumatori statunitensi per pratiche anticoncorrenziali nell'app store su dispositivi Android.Per quanto riguarda le società ha hanno pubblicato laha confermato la guidance dopo i risultati del primo trimestre, mentreha rivisto l'outlook dopo un primo trimestre in crescita.Tra gliha ordinato 80 aerei daper 9 miliardi di dollari, mentreha comunicato che la Commissione europea ha revocato le autorizzazioni all'immissione in commercio per le versioni generiche del suo farmaco per la sclerosi multipla.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.371 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.748 punti. Senza direzione il(+0,12%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,05%).