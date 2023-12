Allfunds selezionata da Banca Aletti (BPM) accesso clienti ai private markets

Allfunds

Banco BPM

(Teleborsa) -, piattaforma WealthTech B2B leader nell’industria dei fondi, annuncia oggi di essere stata selezionata da Banca Aletti, banca private e centro di investimento del Gruppo, per agevolare l’accesso dei suoi clienti ai fondi alternativi, in linea con la crescente attenzione dell’industria del private banking nei confronti dei mercati privati.In particolare, Banca Aletti adotterà la tecnologia messa a disposizione da Allfunds Alternative Solutions (AAS) per facilitare la distribuzione di fondi chiusi, semiliquidi ed ELTIF. Attraverso la tecnologia di Allfunds, infatti, vengono semplificati gli aspetti operativi degli investimenti in asset privati e l'accesso ai fondi alternativi viene reso rapido e immediato come quello ai fondi convenzionali.ha dichiarato: “Essere selezionati da Banca Aletti è un’ulteriore conferma del nostro posizionamento sul mercato italiano. Siamo tra i leader nella distribuzione di fondi comuni e adesso. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere che impediscono di investire in fondi di private markets, attraverso sviluppi tecnologici e di processo che semplificano la distribuzione da parte di banche private e wealth manager”., sottolinea: “Extrarendimenti, maggiore diversificazione, portafogli più efficienti e coerenti con l’attuale contesto di mercato. Questi i plus di un’allocazione in private markets che deve però tenere conto anche dell’illiquidità delle soluzioni, di una elevata complessità di analisi e di una minore trasparenza rispetto al mondo degli investimenti quotati. Questo scenario spiega perché Banca Aletti ha scelto un approccio selettivo nel rendere disponibili alla propria clientela strumenti che investono nei private markets. Solo un numero ristretto di soluzioni caratterizzate da velocità nell’impiego e restituzione del capitale, eccellenza nel track record del team di investimento, leadership del partner selezionato sull’asset class oggetto di investimento, alta competitività commissionale e, infine, efficienza dal punto di vista operativo e amministrativo. Su questo ultimo punto, tutt’altro che di secondaria importanza,”.