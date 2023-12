Askoll EVA, 4AIM SICAF acquista il 2,2% dall'azionista di maggioranza

Askoll EVA

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha comunicato che, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan,tramite un'operazione BTF-Block Trade FacilityAskoll Holding, la cui quota di controllo è scesa dal 67% al 64,8%."Siamoche un investitore istituzionale come 4AIM SICAF abbia deciso di investire in Askoll EVA -, AD di Askoll EVA - La loro fiducia rappresenta per noi un ulteriore stimolo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo e testimonia la bontà del progetto di business che stiamo portando avanti"."La quota in Askoll EVA, in un settore, quello della mobilità sostenibile e a basso impatto sull'ambiente, in cui crediamo fortemente -, AD di 4AIM SICAF - Siamo lieti di affiancare Askoll EVA, pioniere in questo settore, nel suo percorso di crescita accelerato dal continuo rinnovo della gamma prodotti e dall'espansione della rete commerciale".