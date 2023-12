BolognaFiere al debutto su EGM. Calzolari: "Pronti a consolidare sviluppo internazionale"

BolognaFiere

(Teleborsa) -ha debuttato oggi(EGM PRO), dopo aver concluso un collocamento azionario riveniente da adel valore di, ad un prezzo per azione di. Dopo questo primo round, che l'ha portata a sbarcare in Borsa, la società non ha escluso "di poter effettuare nuove raccolte di capitali" fra coloro che "non hanno potuto sottoscrivere azioni della società nell'ambito del collocamento".Nell'ambito dell'operazione,, che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B, ha"BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028" di importodi euro, entrando a far parte della compagine sociale e consolidando la partnership che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.Ladi mercato post-money e post conversione del POC di BolognaFiere èdi euro e ilpari al"Siamoche si parli della quotazione della Fiera. In realtà, è tantissimo tempo che abbiamo deciso, con i nostri soci, di intraprendere il passaggio finale. Abbiamo avviato un'istruttoria molto intensa e oggi siamo contenti di aver raggiunto in tempo utile questa scadenza", ha commentato"È un traguardo importante, ma come abbiamo detto è ancheper la Fiera, ancora più internazionale, ancora più solida e ancora più trasparente nelle procedure e nella capacità di attrarre nuovi organizzatori e nuovi operatori che possano pensare di trovare in noi il partner adeguato alle proprie esigenze".Parlando dei prossimi traguardi, il Presidente ha piegato "dobbiamo completare il quartiere, dobbiamo crescere come calendario. Abbiamo diverse opzioni in campo e, soprattutto, la nostra intenzione èulteriormente la nostra. Noi siamo oggi la Fiera italiana che più di tutte ha una spiccata propensione all'internazionalizzazione ed è questo un tratto che vogliamo ulteriormente consolidare con altre iniziative"."Siamo già presenti- ha proseguito Calzolari - e ci sono le condizioni per fare su questo campo un grande cammino, un grande lavoro".Sotto il profilo del risultati,in cui la Fiera, come tutti i competitor del settore, è riuscita a ad uscire "da quella cappa funesta di due anni di inattività" dovuti al Covid. Un anno - ha sottolineato Calzolari - che "ha confermato la potenzialità del nostro quartiere, della nostra società". "Ci approcciamo a fare un 2024 di particolare soddisfazione", ha concluso.