Finanza sostenibile, Consiglio dell'UE approva mandato negoziale su rating ESG

(Teleborsa) - Ilhasu una proposta di regolamento sui rating ambientali, sociali e di governance (ESG), con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.Le nuove regole - proposte dalla Commissione lo scorso giugno - mirano adi rating ESG, rendendo i rating più comparabili e prevenendo potenziali conflitti di interessi. Secondo le norme proposte, i fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e vigilati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione. I fornitori saranno soggetti a misure specifiche per prevenire e gestire i conflitti di interessi.Nel suo mandato negoziale, il Consiglio ha chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, fornendo. Inoltre, in linea con la direttiva sul reporting sostenibile delle imprese, ha chiarito che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance.I fornitori di rating ESG che desiderano operare nell'UE dovranno rispettare determinati requisiti, tra cui l'ottenimento di un'autorizzazione da parte dell'ESMA o, nel caso di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'UE, una decisione equivalente, un endorsement dei loro rating ESG o un riconoscimento. Il Consiglio ha inoltre chiarito, delineando cosa costituisce operare nell'UE, e fornito ulteriori chiarimenti sulle disposizioni applicabili nell'ambito del regime di omologazione.Il Consiglio ha inoltre introdotto undi rating ESG esistenti e per i nuovi piccoli operatori sui mercati. I piccoli fornitori di rating ESG che optano per il regime più leggeroPer quanto riguarda la separazione tra business e attività, il Consiglio ha introdotto la possibilità per i fornitori di rating ESG di, a condizione che vi sia una chiara distinzione tra le attività e che pongano in atto misure per evitare conflitti di interessi. Tale deroga non sarebbe applicabile alle attività di consulenza o di revisione quando fornite a entità valutate.Il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale nella sessione plenaria tenutasi dall'11 al 14 dicembre 2023. L'accordo odierno sul mandato del Consiglio apre la strada ai