Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, dopo che i dati pubblicati prima dell'avvio hanno mostrato un'inflazione in calo e una crescita del PIL , seppur più bassa della stima precedente. Stabile il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione . Infine, le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono rimaste in contrazione, a dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dello 0,72%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.735 punti. In rialzo il(+0,93%); con analoga direzione, sale l'(+0,77%).