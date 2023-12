Cube Labs avvia collocamento a investitori qualificati. Flottante verso il 16%

Cube Labs

(Teleborsa) - Il CdA di, venture builder quotato da marzo 2023 su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha deliberato di procedere con ilper un controvalore massimo di 500.000 euro, rivolto a investitori qualificati italiani e/o esteri.Le nuove azioni sono rivenienti dall'deliberato dall'assemblea dei soci in data 23 gennaio 2023,e con termine finale fissato per la sottoscrizione al 31 dicembre 2023, per un importo pari a massimi nominali 8 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di complessivo numero 2.052.500 azioni ordinarie a un prezzo di emissione pari a 2 euro per azione (di cui 0,03 da imputarsi a capitale e 1,97 a titolo di sovrapprezzo).Il collocamento, in caso di integrale sottoscrizione, avrà l'effetto di incrementare il numero delle azioni a 17.852.500 e ildella società fino alampliando e diversificando, al contempo, la base azionaria della stessa. Il collocamento ha inizio in data odierna e si concluderà il 22 dicembre 2023.