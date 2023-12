Il mercato americano interrompe il rally di Natale

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,27%, interrompendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.698 punti. Pessimo il(-1,53%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,37%).Questi cali segnano unadel mercato. Dai minimi di fine ottobre fino a martedì, il Dow Jones e l'S&P 500 sono balzati entrambi di oltre il 15%. Nello stesso periodo il Nasdaq è cresciuto di circa il 19%.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,02%),(-1,98%) e(-1,74%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,83%.Calo deciso per, che segna un -2,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,42%.Tra i(+1,94%),(+1,24%),(+1,13%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,75%.In apnea, che arretra del 5,66%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,39%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 202K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 5,2%; preced. 2,1%)14:30: PhillyFed (atteso -3 punti; preced. -5,9 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,8%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,7%; preced. -5,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%).