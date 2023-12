Saccheria F.lli Franceschetti, ok assemblea a dividendo 0,043 euro e buyback fino a 400mila euro

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario, anche a finiborsistici, di 0,043 Euro per azione, mediante utilizzo della riserva straordinaria, quale risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dall’Assemblea in data 28 aprile 2023, al netto di una componente di costi capitalizzati.Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 gennaio 2024 (payment date), con data di stacco (ex date) il 15 gennaio 2024 e data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 16 gennaio 2024.I soci, inoltre, hanno conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, per un controvalore massimo di 400.000 euro.