Borse europee poco mosse in clima natalizio. Piazza Affari sopra la parità

(Teleborsa) -, con pochi spunti visto il clima festivo. In vista del nuovo anno, l'attenzione degli investitori rimane rivolta allee ai. Su questo fronte, oggi è emerso che il dato d'inflazione PCE negli Stati Uniti a novembre è risultato in calo più delle attese, rafforzando le le aspettative che la Fed potrebbe tagliare i tassi a partire dalla prossima primavera.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.055,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +156 punti base, con ilche si posiziona al 3,53%.resta vicino alla parità(+0,11%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 32.470 punti. Poco sopra la parità il(+0,27%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,33%).Ilnella seduta del 22/12/2023 a Piazza Affari è stato pari a 1,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,55 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,69 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,17%),(+1,02%),(+0,99%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,88%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra i(+4,44%),(+2,48%),(+2,12%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,07%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,00%.