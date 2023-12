Casta Diva diventa società Benefit. CdA autorizzato a fare buyback

Casta Diva Group

(Teleborsa) - L'di(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha deliberato sullee per tenere le assemblee dei soci esclusivamente in modalità "full conference"."Sono davvero lieto di annunciare che la nostra società ha concluso con successo l'iter per ottenere lo status di "società benefit" e posso dire di essere entusiasta di guidare un'organizzazione che promuove una cultura aziendale ispirata ai criteri ESG, dimostrando fattivamente l'impegno verso la responsabilità, l'inclusività, la sostenibilità e la trasparenza", ha commentato ilInoltre, l'assemblea dei soci ha deliberato di rideterminare l'emolumento massimo annuo per l'intero CdA nella misura di 300.000 euro, hafino a un numero massimo di azioni da detenersi in qualsiasi momento pari al 10% del capitale, per un periodo non superiore a 18 mesi, a un prezzo non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento delle azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.