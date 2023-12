DBA Group prevede EBITDA in crescita a 12 milioni nel 2024

DBA Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, hae visionato i, non ancora oggetto di revisione contabile.La società ha chiuso l'esercizio preconsuntivo 2023 con undi 109,8 milioni di euro e unpari a 11,2 milioni (l'è pari ad 10,6 milioni, per la minusvalenza derivante dalla cessione interna del software GL+1 per 0,55 milioni). Il contributo positivo all'EBITDA preconsuntivo generato dall'acquisizione di General Planning avvenuta nel dicembre 2022 è stato di 1,5 milioni.2023, senza la società General Planning, il valore della produzione preconsuntivo 2023 è pari a 99,2 milioni, superiore di 14,2 milioni rispetto al 2022 con un incremento del 16,6%, l'EBITDA adjusted preconsuntivo 2023 è pari a 9,7 milioni, superiore di 2,2 milioni rispetto al 2022, con un incremento del 29,3%. Rispetto al Budget 2023 pubblicato il 28 dicembre 20224, il valore della produzione preconsuntivo 2023 è superiore di 4,8 milioni (105 milioni nell'Budget 2023), con un incremento dell'4,0%, e l'EBITDA adjusted preconsuntivo 2023 è superiore di 0,9 milioni (10,3 milioni nel Budget 2023.Laal 31 dicembre 2023 (indebitamento) è stimata pari a 14,6 milioni (12,5 milioni nel 2022), di cui 3,5 milioni relativi alla linea di credito straordinaria a supporto della commessa relativa alla digitalizzazione dei tribunali serbi di Actual IT in chiusura nel primo semestre 2024. Il rapporto PFN/EBITDA, pari a 1,8x nel 2022, risulta in miglioramento nel 2023, attestandosi ad 1,4x.Il, coerenti con gli obiettivi e le linee guida presentati nel Piano Industriale 23-26, stima un Valore della Produzione pari a 116,1 milioni, con un aumento di 6,3 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023 (+5,8%) interamente attribuiti a crescita organica. Il valore dell', con un aumento di 1,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023 (+13,3%), di cui circa 1 milione derivante dalla crescita dei volumi e la rimanente parte dal miglioramento della marginalità. La posizione finanziaria netta attesa (indebitamento) è pari ad 11,3 milioni, in miglioramento di 3,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023."I dati record preconsuntivi 2023 - ha commentato l'- portano DBA oltre la soglia del 100 milioni di Valore della Produzione con una forte crescita tanto in termini di volumi che di redditività. Questo ci permette disulle nuove iniziative in termini di innovazione, digitalizzazione e sviluppo tecnologico al fine di mantenere e di migliorare la competitività nei nostri mercati di riferimento e ad approfittare della favorevole congiuntura del PNRR e della transizione energetica".