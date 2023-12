Lionsgate, quotazione al Nasdaq tramite SPAC della divisione Studios

Lionsgate

Screaming Eagle Acquisition Corp

(Teleborsa) -, società statunitense quotata al NYSE e attiva nel mondo dell'intrattenimento, ha annunciato oggi che il suo, che comprende i segmenti Television Studio e Motion Picture Group e una delle biblioteche cinematografiche e televisive più preziose al mondo,. Il nuovo titolo,, dovrebbe sbarcare in Borsa nella primavera 2024.L'accordo posiziona la Lionsgate Studios come una, con un vasto portafoglio di proprietà in franchising tra cui The Hunger Games, John Wick, The Twilight Saga e Ghosts, una solida società di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva, una società di produzione e gestione dei talenti e una libreria cinematografica e televisiva di livello mondiale.A seguito della transazione, si prevede che l'87,3% delle azioni di Lionsgate Studios continueranno a essere detenute da Lionsgate, mentre si prevede che gli altri azionisti e gli investitori in Screaming Eagle deterranno il 12,7% della società combinata. La transazione valuta Lionsgate Studios circa"Questa transazione crea una delle più grandi piattaforme di contenuti pure play quotate in borsa al mondo, con la capacità di offrire un significativo valore incrementale a tutti i nostri stakeholder - hanno affermato il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer e il vicepresidente Michael Burns - Insieme all'acquisizione della piattaforma eOne la cui conclusione è prevista per la prossima settimana, all'espansione della nostra partnership con 3 Arts e alla forte performance dei nostri contenuti, abbiamo messo insieme tutti i pezzi per una".