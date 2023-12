Gruppo Editoriale Simone ammesso in Borsa. Debutto il 29 dicembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da, società di Napoli attiva nel settore dell'editoria, sono statesul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 27 dicembre 2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 29 dicembre 2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Come già emerso , Gruppo Editoriale Simone sbarca a Piazza Affari con unadi circa 11,4 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver3,15 milioni di euro (di cui 3 milioni in aumento di capitale e 150.000 euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Giunima S.r.l.).Ilè stato pari a 2,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,00-2,50 euro per azione). Ilsi attesta al 26,32% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo) e al 27,63% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo.