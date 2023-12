Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

Caterpillar

Goldman Sachs

Amgen

Honeywell International

Walt Disney

Nike

Tesla Motors

Moderna

Dollar Tree

MercadoLibre

AirBnb

Palo Alto Networks

Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,34% a 37.674 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.783 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,19%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,2%).Sui mercati regna l'ottimismo guidato dalle aspettative che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi già da marzo.In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoAl top tra i(+0,91%),(+0,69%),(+0,68%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,20%),(+2,12%),(+1,21%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,02%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 205K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,5%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,91 Mln barili)15:45: PMI Chicago (atteso 51 punti; preced. 55,8 punti).