Rai Way sale in Borsa, continuano rumors su fusione con Ei Towers

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai. A spingere il titolo sono ledopo la notizia che un gruppo di soci istituzionali italiani ed esteri - che rappresenta circa il 10% del capitale - ha incontrato i vertici di della società per chiedere un'accelerazione della fusione Ei Towers-Rai Way.Secondo il Corriere, il management si sarebbe impegnato adi Rai Way con l'intento di presentare un eventuale progetto al socio Rai. Secondo il, l'incontro è avvenuto dopo che il CdA di Rai del 14 dicembre ha esaminato in via preliminare il Piano Industriale 2024-26, che include ladi Rai Way, che le consenta comunque di mantenerne il controllo (presumibilmente del 15%) per finanziare i nuovi investimenti."La fusione Rai Way -Ei Tower rappresentaperché ci attendiamo porti un re-leverage della combined entity anche attraverso un", scrivono gli analisti di, che lo stimano a 1,5 euro per azione.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,, con un. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,15 e successiva a 5,26. Supporto a 5,04.