Toyota, vendite totali del gruppo +11,6% a novembre

Toyota

(Teleborsa) -, colosso giapponese dell'automotive, ha registrato(marchi Toyota, Daihatsu e Hino) pari a2023, con un incremento dell'11,6% rispetto a novembre 2022.Nel dettaglio, le vendite delsono aumentate del 13,6% a 905.066 unità, quelle disono diminuite del 7,3% a 69.926 unità e quelle disono calate del 7,4% a 11.270 unità.Sempre a novembre, lacomplessiva del gruppo è aumentata dell'8,6% a 1.067.446 unità. Guardando ai singoli marchi, c'è stato un +11,2% per Toyota, un -4,1% per Daihatsu e un -18,3% per Hino.