Trevi estende piano industriale. EBITDA a 96 milioni nel 2027

Trevi

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha approvato l'2022-2026 in essere,. Il Piano Industriale aggiornato recepisce i dati consuntivi più recenti, confermando le originarie linee strategiche e il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento approvato dal CdA in data 17 novembre 2022, si legge in una nota.Sono previsti: CAGR deinel periodo di riferimento 2023-2027 pari a circa il +5%, con ricavi al 2027 pari a 716 milioni di euro;in miglioramento dal 12% circa atteso a fine 2023 ad oltre il 13% atteso a fine 2027 (EBITDA ricorrente a 96 milioni di euro a fine piano);in aumento grazie al contributo positivo di entrambe le divisioni di business, favorendo il raggiungimento del rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA ricorrente ad un livello inferiore a 2x, già a partire da fine 2026.Al 30 novembre 2023, ildi Trevi è risultato pari a 757 milioni di euro (+28%) in crescita di 170 milioni rispetto al 31/12/2022. La raccolta ordini del Gruppo ammontava a 700 milioni, +6% rispetto all'obiettivo annuale del gruppo atteso a 659 milioni, grazie alla Divisione Trevi che ha superato del +21% l'obiettivo annuale.