Circle Group, la controllata Progetto Adele diventa Next Freigh

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che, società controllata al 100%, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2024,Progetto Adele - si legge in una nota - cambia pelle per, sancendo la fine del data entry grazie al rilascio sul mercato della versione 10.2 della suite MasterSPED e al completamento dell'integrazione dei Servizi Federativi di CIRCLE Group per la gestione automatizzata della logistica, della dogana e del freight forwarding."Siamo, un segno concreto della nostra attenzione ai Clienti Freight Forwarders ed Operatori Doganali, un ulteriore step nella trasformazione digitale della logistica che perseguiamo con la roadmap Connect 4 Agile Growth", ha commentato il