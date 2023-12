IMPRIMA annuncia Piano 2024-2028 e accordo ristrutturazione debito con AMCO

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore della stampa tessile,e siglato unper finanziare l'operatività e gli investimenti pianificati.Il Piano quinquennaledi euro nel 2028, grazie allo sviluppo del business in Italia e all'estero. Oggi il Gruppo ha già diversi siti industriali e strutture in Spagna, Francia, Germania, Marocco, Stati Uniti, Brasile e Cina, ma la presenza in Italia rimane comunque quella più incisiva e determinante.Il Piano Industriale 2024-2028 prevede poi la rgestiti da IMPRIMA e la realizzazione didi euro, per l’acquisto entro il 2024 di nuove tecnologie per la stampa digitale e la rigenerazione di vapore secondo i più elevati standard di sostenibilità e per la realizzazione di un nuovo reparto di arrotolatura ed uno di campionario.Il rilancio di IMPRIMA è stato reso possibile grazie a unnell’ambito della razionalizzazione della struttura aziendale del gruppo volta, in particolare, a consentire un accorciamento della catena di controllo. Tale ristrutturazione prevede: lafinanziario iscritto a bilancio e r, anche per compensare la riduzione delle vendite; l’introduzione di un’ulteriore flessibilità finanziaria mediantea supporto della struttura finanziaria; lafino a 7 milioni di euro in forma di garanzie e lettere di credito a supporto dell’operatività industriale e commerciale oltre ad ulteriori 3 milioni di euro per finanziare la realizzazione del piano industriale."L’accordo raggiunto con AMCO – commenta, CEO di IMPRIMA – ci permetterà di proseguire con ulteriore slancio e rapidità nel percorso di crescita delineato col nostro Piano Industriale 2024-2028, consolidando al contempo la nostra presenza internazionale, nel segno di una sempre maggiore efficienza organizzativa".Grazie alleche IMPRIMA aveva già avviato nel corso degli esercizi precedenti, è stato possibile generare una importantee un: i ricavi consolidati delle vendite e delle prestazioni realizzati al 31 dicembre 2022 sono stati pari a 76,2 milioni di euro, riconducibili principalmente alla commercializzazione di tessuti stampati e di lavorazioni e servizi da parte di IMPRIMA.