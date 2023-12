Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,30% a 37.657 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.782 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,15%). Sui mercati regna l'ottimismo guidato dalle aspettative che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi già da marzo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,46%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,53%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,97%),(+0,93%),(+0,84%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Tra i(+3,51%),(+2,88%),(+1,92%) e(+1,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,56%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 205K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,5%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,91 Mln barili)15:45: PMI Chicago (atteso 51 punti; preced. 55,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.