Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. I mercati globali prendono fiato dopo il rally di Natale sull'ottimismo per le aspettative che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi già da marzo.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.077,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,54%.Sulla parità lo, che rimane a quota +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,06%, poco mosso, che mostra un -0,03%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,08%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.443 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 32.575 punti.di Milano, troviamo(+0,78%),(+0,74%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,67%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.del FTSE MidCap,(+1,31%),(+0,87%),(+0,78%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.