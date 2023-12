VinFast, accordo per primo concessionario negli Stati Uniti

VinFast

(Teleborsa) -, produttore vietnamita di veicoli elettrici quotato al Nasdaq, ha lanciato la suacon sede nella Carolina del Nord, per aumentare le vendite nel mercato statunitense. Oltre al punto vendita, Leith sarà responsabile di tutte le riparazioni, manutenzioni e parti necessarie per i veicoli VinFast, secondo quanto dichiarato dalle società.Il mese scorso VinFast ha annunciato "", rendendo noto di aver. Nei prossimi mesi dovrebbero essere annunciati aggiornamenti sugli accordi con i concessionari, che dovrebbero consentire a VinFast di iniziare a distribuire i suoi veicoli elettrici attraverso 125 punti vendita a livello nazionale.VinFast, filiale del più grande conglomerato vietnamita Vingroup, è stata. Attualmente produce un portafoglio di SUV elettrici, scooter elettrici e autobus elettrici in Vietnam ed esporta negli Stati Uniti, in Canada e presto in Europa.