Borsa, boom di scambi sul MOT nel 2023. Controvalore giornaliero a 1 miliardo

Snam

(Teleborsa) - Nel 2023 si è "" ed è stata "confermata la leadership europea per contratti scambiati sul MOT". Lo afferma Borsa Italiana presentando i dati dell'anno per quanto riguarda il mercato obbligazionario.Il, con 1.490 strumenti complessivamente quotati (157 Titoli di Stato, 41 Obbligazioni e 1292 Eurobonds), ha superato i 31.000 contratti al giorno (+64,7% rispetto al 2022) con una(+58,4% rispetto al 2022).Nel corso del 2023 sono state distribuite sul mercato MOT le prime due emissioni dele la diciannovesima emissione delper una raccolta complessiva di oltre 45 miliardi di euro e 1,6 milioni di contratti conclusi nelle fasi di distribuzione.La distribuzione deldiavvenuta con successo nel corso del mese di dicembre, si è aggiunta alle distribuzioni dei bond die Carraro avvenute nel corso del 2023 sul MOT per una raccolta complessiva di circa 500 milioni di euro.Nel corso del 2023 si segnalano due emissioni di 2 miliardi di euro ciascuna rivolte addinel mese di febbraio e di CDP nel mese di dicembre.Su, il mercato delle obbligazioni corporate (ex ExtraMOT) al 28 dicembre 2023 sono quotati 474 strumenti. Sono stati scambiati complessivamente oltre 12.000 contratti per un controvalore di 361 milioni di euro. Nel 2023 Euronext Access Milan si conferma mercato di riferimento per le abs domestiche; al 28 dicembre sono state quotate nel corso del 2023, 27 ABS per un totale di quasi 9 miliardi di euro. Inoltre, ha accolto per la prima volta 2 obbligazioni convertibili di natura ESG destinati ad investitori professionali emessi dae daSul segmentocon 1.584 strumenti sono stati scambiati complessivamente oltre 441.000 contratti.Ildei mercati di Borsa Italiana nato nel 2017, ha raggiunto 363 strumenti per un outstanding complessivo superiore ai 515 miliardi di euro.