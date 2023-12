e-Novia, si dimette consigliere Roberto De Miranda

e-Novia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, rende noto che in data 28 dicembre 2023, il Roberto De Miranda ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto immediato, "in conseguenza di una Sua diversità di vedute in merito alla visione strategica della Società e ritenendo di non essere stato messo in posizione di poter compiutamente agire informato a fronte di temi di particolare rilevanza e complessità".Roberto De Miranda, consigliere non esecutivo e non indipendente, non è componente di alcun comitato endo-consiliare.Roberto De Miranda detiene partecipazioni pari allo 0,08% del capitale di e-Novia.Il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione per la sostituzione del Consigliere uscente, dandone pronta informativa al mercato.